Россияне ждут от государства льгот на ж/д билеты

Фото: ИТАР-ТАСС

Подавляющее большинство россиян (91%) придерживается мнения о том, что государство должно субсидировать ж/д перевозки. Таковы данные опроса ВЦИОМ.

При этом половина наших сограждан (52%) считает, что субсидии должны предоставляться для всех категорий граждан вне зависимости от возраста и уровня социальной защищенности.

Ключевым фактором отказа от поездок ж/д транспортом является стоимость билетов - 64% респондентов готовы отказаться от ж/д транспорта в пользу более дешевого.

Второе немаловажное условие выбора другого вида транспорта - скорость поездки (30% выбрали бы более быстрый вариант). Также в тройке значимых причин отказа от поездов - безопасность (22% опрошенных предпочли бы путешествовать более безопасным способом).

Стоимость проезда на железнодорожном транспорте оценивается респондентами как приемлемая или скорее приемлемая. Об этом сообщили 46% пользователей пригородного сообщения и 38% пользователей междугороднего сообщения.

Железнодорожным транспортом за последние два года воспользовалась половина россиян (49%). Среди них треть (31%) ездит на пригородных электричках. Поезда дальнего следования были востребованы среди каждого пятого опрошенного (19%). Поездки на высокоскоростных поездах и аэроэкспрессах совершали по 1% респондентов. 51% указали, что не пользовались ж/д транспортом в последние два года.

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 13-14 октября 2012 года. Опрошено 1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.