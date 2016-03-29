ЦППК запустит неудобные для зацеперов электрички

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

ЦППК запускает поезда без элементов крепления, за которые хватаются зацеперы. Об этом заявил директор по операционной деятельности ЦППК Владимир Козлов на пресс-конференции, посвященной актуальным проблемам транспортной безопасности и зацепинга в преддверии весенне-летнего сезона.

"Мы запускаем поезда, в которых нет элементов крепления, за которые хватаются зацеперы. Машинисты могут поставить к вагону лестницу, если понадобится. Мы ставим камеры, что помогает полиции ловить зацеперов", – передает его слова корреспондент m24.ru.

Козлов отметил, что в каждой электричке есть бригада полиции, которая при необходимости может поймать зацепера, но их недостаточно. "Надо увеличивать количество сотрудников полиции в поездах или добавить полномочий сотрудникам охраны", – пояснил он.

В свою очередь, начальник подразделения по делам несовершеннолетних управления на транспорте МВД России по ЦФО Елена Коренкова рассказала, как определить, что ребенок увлекается зацепингом. "У него есть перчатки, в которых ездят работать на даче в саду. Молодежь узнает про разные виды зацепинга в соцсетях. Группы в соцсетях есть по всей России, дети даже ездят для зацепинга в другие города", – сказала она.

Председатель комиссии по безопасности Мосгордумы Инна Святенко добавила, что кроме перчаток у ребенка могут быть крюки, маски и одежда, пахнущая железной дорогой. По ее словам, группы зацеперов в соцсетях шифруются под группы кулинаров, любителей рукоделия и пирожков.

В 2016 году на железнодорожных путях были травмированы 20 несовершеннолетних, двое из которых занимались зацепингом.

Штраф за зацепинг составляет всего 100 рублей, а за вовлечение подростков в это занятие наказания в законодательстве не предусмотрено.

Ранее m24.ru сообщало, что на Московской железной дороге с начала года погибли более ста человек. Всего было травмировано 216 человек. Основными причинами травматизма являются переход железнодорожных путей в неустановленном месте и электротравмы "зацеперов". Очень многие пассажиры просто не замечают приближающийся поезд из-за наушников. За прошлый год на МЖД было зафиксировано 1,1 тысячи фактов травматизма. Погибли 624 человека.