Все вестибюли МКЖД оборудуют табло с временем прибытия поездов

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Все вестибюли станций Малого кольца Московской железной дороги оборудуют информационными табло, сообщает mos.ru.

Это будут экраны размером полтора на два метра. Их установят на 31 платформе МКЖД, во всех кассовых залах перед турникетами, а также в залах ожидания на транспортно-пересадочных узлах.

Табло подскажут москвичам время прибытия поездов. При этом со временем их функции могут быть расширены. Например, там могут вести обратный отсчет времени до прибытия поезда. Также на экранах будут в перспективе показывать температуру воздуха на станции.

Как МКЖД экономит время

Напомним, в тестовом режиме движение по Малому кольцу планируют пустить в апреле этого года, а полностью железная дорога откроется для пассажиров 2 сентября.

Протяженность Малого кольца составит 54 километра. По ней будут курсировать 130 пар поездов с интервалом 5-6 минут в часы пик. Весь подвижной состав планируется оснастить энергосберегающим электрооборудованием.

На кольце будет расположена 31 станция с транспортно-пересадочными узлами (ТПУ). Предусмотрено 17 пересадок на 11 линий метрополитена и 9 пересадок на радиальные направления железной дороги.

Для оплаты проезда будут действительны все городские билеты и льготы, а пересадки между метро и МКЖД будут бесплатными для пассажиров.