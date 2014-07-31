Москвичи спасаются от жары теплоходными прогулками по Москве-реке

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Рекордная жара, которая установилась в эти дни в столице, повлияла на резкое увеличение популярности теплоходных прогулок по Москва-реке, передает агентство ИТАР-ТАСС.

В утренние и дневные часы на речных трамвайчиках еще можно найти свободные место, а после завершения рабочего дня у причалов выстраиваются очереди.

В прохладную погоду москвичи и гости столицы чаще всего выбирают маршруты внутри города, но в дни, когда солнце особенно безжалостно, люди предпочитают быть поближе к воде. Один из самых популярных маршрутов проходит от Северного речного вокзала по Химкинскому водохранилищу в "Бухту радости", где можно не только подышать свежим воздухом, но и позагорать и искупаться.

Среди городских маршрутов пассажиры предпочитают 15-километровое путешествие от Новоспасского моста до Киевского вокзала. Часто отдыхающие выбирают и теплоходы с раздвижной стеклянной крышей, курсирующие по Водоотводному каналу.

Отметим, что на этой неделе в столице установилась рекордная жара. Среда стала самым жарким днем с начала лета. Столбики термометров в Москве достигли 32,4 градусов. Прежние рекорды этого года были зафиксированы 28 и 29 июля.

Из-за жары пассажирам электричек и метро начали бесплатно раздавать питьевую воду. Кроме того, воду будут предлагать посетителям столичных парков и учреждений культуры. По словам главы департамента культуры Сергея Капкова, в парках организуют крытые площадки на свежем воздухе, а в учреждениях культуры создадут зоны отдыха, оборудованные кондиционерами или вентиляторами.

По данным синоптиков, в предстоящие дни столбики термометров могут подняться до 35 градусов выше нуля.