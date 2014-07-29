Мечты о море: как пережить жару в большом городе

Фото: M24.ru

Июль продолжает радовать москвичей жаркой солнечной погодой. Для кого-то теплые будни – повод отправиться на пляж, а для кого-то летний зной становится настоящим испытанием. 28 июля температура в столице достигла 30 градусов, а местами воздух прогрелся и до 32 по Цельсию.

В течение недели жара будет только усиливаться. К выходным в Москве столбики термометров могут подняться до +35. Но и это еще не все – первая неделя августа обещает стать самой жаркой за все лето. О том, чем грозит такая жара городу и как спастись от зноя в городских джунглях, – рассказывает M24.ru.

Опасное лето

Московское и подмосковное управление МЧС уже выпустили предупреждение об аномально жаркой погоде. По словам главного врача городской поликлиники №25 Александра Ходоровича, жаркая погода, установившаяся в столичном регионе, опасна для людей, страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и легких, особенно - астмой.

"Я советую москвичам в такую погоду побольше находится в тени, пить больше жидкости, причем не холодной, а теплой, лучше зеленый чай, если нет противопоказаний. Кроме того, не стоит злоупотреблять кондиционерами. Резкая смена температуры плохо сказывается на самочувствии, а также провоцирует простудные заболевания", - отметил Ходорович.

Специалисты также предупреждают, что во время жары могут понижаться работоспособность, внимание, ухудшаться самочувствие. А это, в свою очередь, повышает вероятность ДТП.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства, в связи с жаркой погодой улицы в Москве начали поливать чаще. "Производится дополнительный полив улично-дорожной сети с 12.00 до 16.00", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, власти Подмосковья ввели ограничение на пребывание в лесах на всей территории региона до 4 августа из-за высокой степени пожароопасности. В то же время патрулирование лесов было усилено.

Укрытие от солнца

Конечно, лучший вариант спасения от жары для жителя мегаполиса - это отправиться в отпуск. Однако если такой возможности нет, оазисы можно найти и в Москве. Так, Роспотребнадзор разрешил купаться в трех водоемах. Принимать водные процедуры позволили в "Серебряном бору-2", "Серебряном бору-3" и "Мещерском". Сравнения с морем наши водоемы, конечно, не выдержат, но освежиться в +35 помогут.

Кроме того, на 32 водоемах разрешили отдыхать, исключив купание:

в САО можно отдохнуть на Головинских и Ангарских прудах, в парке "Дружба", в прибрежной зоне Химкинского водохранилища у ЖСК "Лебедь";

в СВАО для посетителей открыты Джамгаровский и Лианозовский пруды и водоемы на ВВЦ;

в СЗАО можно загорать на Кировской и Строгинской поймах;

в ЮВАО для отдыха подходят парк "Лефортово", Нижний Люблинский пруд и Кузьминские пруды;

в ВАО: Кусково, Лебедянский и Серебряно-Виноградный пруд, Оленьи и Путяевские пруды, Терлецкая дубрава;

в ЗелАО: Декоративный пруд, Дунькин пруд, Каскад Малинских прудов, пруд "Быково болото" и пруд на ручье Ржавка;

в ЦАО: Голицынский, Новоспасский и Екатерининский пруд;

жители ЮЗАО могут отдыхать только в зоне отдыха "Битца", а жители ЮАО – на берегах Борисовских прудов.

Одной ногой в фонтане: где пережить столичный зной

В городе также работают три открытых бассейна - в парках "Сокольники", "Фили", "Северное Тушино". Вход в бассейн в парке "Северное Тушино" стоит от 700 до 1000 рублей, в "Сокольниках" удовольствие обойдется дороже - в 1700 рублей. Зато и развлечений здесь больше: посетители бассейна смогут не только поплавать и позагорать, но также поиграть в пинг-понг и волейбол. Специально для искусственного водоема в "Сокольники" привезут песок.

Для перерыва в середине дня подойдут "комнаты прохлады", открывшиеся при московских центрах социального обслуживания. Они оборудованы кондиционерами, кулерами с холодной водой, телевизорами, креслами. Здесь также есть книги и журналы. Центры работают с понедельника по четверг с 9.00 до 20.00, в пятницу с 9.00 до 18.45, в субботу с 9.00 до 17.00.

Если же жажда застала Вас в метро, то напомним, что в настоящее время автоматы по продаже воды установлены уже на 10 станциях. Так, по два автомата уже стоят на станциях "Сокол", "Текстильщики", "Аэропорт", "Беляево", "Рязанский проспект" и "Кузьминки", по одному появилось на "Дмитровской", "Тимирязевской", "Петровско-Разумовской" и "Савеловской".

Цена за бутылку воды не превышает 25 рублей. Однако в том случае, если температура в вестибюлях метрополитена поднимется выше 28 градусов, что превышает санитарные нормы, будет организована бесплатная раздача воды.

Практические советы

Главное, на что стоит обратить пристальное внимание, - это рацион питания. Необходимо увеличить потребление жидкости преимущественно за счет минеральной, негазированной воды. Также хорошими жаждоутоляющими свойствами обладают: зеленый чай, несладкий напиток из шиповника и отвар из сухофруктов без добавления сахара. Не стоит налегать на кофе, энергетические напитки и алкоголь, который будет только способствовать обезвоживанию организма.

От каких продуктов стоит отказаться в жару

Ешьте побольше фруктов и овощей. Кстати, в начале августа в Москве откроются около 500 арбузных развалов. Также включите в рацион белое мясо курицы и индейки, постные виды говядины и нежирные сорта рыбы. Такие продукты не только легче усваиваются, но и не перегружают сердечно-сосудистую систему большим содержанием холестерина. Также полезны растительные жиры - различные виды орехов, оливковое масло.

На время жары лучше отказаться от больших физических нагрузок, если боитесь испортить фигуру - лучше сходите в бассейн, чем на кардиотренировку. Одежду выбирайте из натуральных тканей, светлых оттенков. Старайтесь носить головной убор, чтобы уберечься от теплового удара.

К слову, от жары страдают не только люди. Пока жители города спасаются от духоты под кондиционерами, обитатели Московского зоопарка прячутся в закрытых вольерах. Больше всего повезло, между тем, белым медведям. В их вольере установлена специальная снежная пушка. Она позволяет зверям не страдать от солнца и моментально охлаждаться.

Мария Солтыс