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28 июля 2014, 15:14

МЧС предупреждает о жаре в столице

жара предупреждения температура воздуха

Жара в Москве 28 июля продержится до 19.00

Столичный главк МЧС предупреждает жителей и гостей столицы о жаре, которая ожидается в городе в понедельник, 28 июля, до 19.00. Воздух местами прогреется до +32 градусов, сообщает пресс-служба ведомства.

Спасатели советуют пить больше жидкости, надевать одежду из светлых натуральных тканей, а также не забывать о защищающих от прямых солнечных лучей головных уборах. Специалисты предупреждают, что во время жары могут понижаться работоспособность, внимание, ухудшаться самочувствие. Данные факторы повышают вероятность ДТП.

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Напомним, что ранее о сильной жаре предупреждало и подмосковное управление МЧС. По данным спасателей, до 20.00 воздух местами может прогреваться до +31 градуса, что чревато солнечным и тепловым ударами.

В течение недели жара будет усиливаться. К выходным в Москве столбики термометров могут подняться до +35. Город обещает встретить август самой жаркой неделей с начала лета.

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