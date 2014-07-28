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Общество

28 июля 2014, 14:50

При центрах соцобслуживания Москвы открылись "комнаты прохлады"

жара погода комнаты отдыха центры соцобслуживания

При московских центрах социального обслуживания открылись "комнаты прохлады". Они оборудованы кондиционерами и кулерами с холодной водой, сообщает ИТАР-ТАСС.

Помимо кондиционеров в "комнатах прохлады" есть кресла, телевизоры, книги и журналы. Все территориальные центры и районные управления социальной защиты населения оснащены всем необходимым оборудованием в аномально жарких условиях. Отдохнуть в комфортных условиях могут все желающие, а не только "прикрепленные" к ним пенсионеры.

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Отмечается, что программы досуговых мероприятий для пенсионеров составлены с учетом возможных погодных аномалий. Так, в утренние часы намечены прогулки в парках и скверах, в дневные и вечерние час - творческие занятия, настольные игры, релаксационные занятия с психологами, лекции врачей о поведении в период аномальной жары, чтение художественной литературы, периодической печати, просмотр художественных фильмов, а также клубно-кружковая работа.

Центры работают с понедельника по четверг с 9.00 до 20.00, в пятницу с 9.00 до 18.45, в субботу с 9.00 до 17.00.

Напомним, что, по прогнозам синоптиков, москвичей ждет жаркая погода. Уже в понедельник, 28 июля, днем синоптики обещают, что температура поднимется до 30 градусов. Отмечается, что в течение недели жара в Москве будет усиливаться. К выходным в мегаполисе столбики термометров могут подняться до 35 градусов.

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