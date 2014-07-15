В Подмосковье проводится проверка по гибели ребенка в машине

В Подмосковье проводится проверка по гибели пятилетнего ребенка в машине, сообщает Главное управление Следственного комитета по Подмосковью.

Как отмечает "Интерфакс", судмедэксперты установили, что ребенок задохнулся на жаре.

Трагедия произошла в Пушкинском районе в деревне Митрополье. Вечером 14 июля в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что 5-летний мальчик пошел гулять и пропал.

Его тело без внешних признаков насильственной смерти было обнаружено в багажнике "Форд Фокус", припаркованном около дома. По просьбе следователя в машине выбили переднее стекло и достали тело ребенка.

Согласно показаниям отца ребенка, ему позвонила супруга и сообщила о том, что их сын пропал, после чего отец позвонил в полицию. Как пояснили родители, они часто давали ключи от автомобиля сыну, чтобы тот мог поиграть в машине.

В этот раз женщина тоже дала ключи от машины сыну, оставив мальчика под присмотром бабушки, а сама пошла укладывать спать второго сына.

Со слов соседей семья характеризуется положительно. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении.

Напомним, шесть лет назад в американском городе Херндон при схожих обстоятельствах погиб мальчик Чейс Харрисон, который более известен в России, как Дима Яковлев. Его приемный отец на целый день оставил ребенка в закрытой машине при температуре в 50 градусов. Ребенок скончался от теплового удара. Однако суд состава преступления в действиях приемного отца не усмотрел.