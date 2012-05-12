В столичном регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает "Интерфакс". В течение ближайших суток возможны локальные грозы и порывы ветра, скорость которых будет достигать двадцати метров в секунду.

В субботу в городе установится аномальная жара, температура воздуха составит 28 градусов. Однако вскоре после этого в столицу придет похолодание. Именно резкий перепад температур станет основной причиной ненастья: температура воздуха в воскресенье днем составит всего около 13-15 градусов.

По имеющимся данным, погода вновь наладится к среде.