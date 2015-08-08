На выходные в столице объявлен оранжевый уровень опасности жары

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Выходные 7–8 августа в столице могут стать самыми жаркими днями в 2015 году. В субботу воздух в Москве прогреется до 28–30 градусов. В воскресенье столбик термометра поднимется до 30–32 градусов тепла. Гидрометцентр России объявил в Москве и области оранжевый уровень опасности жары – это значит, температура на улице и отсутствие осадков представляют угрозу для человека. О том, как пережить жару без последствий для здоровья, – читайте в материале m24.ru.

В первую очередь, эксперты советуют в жару избегать длительного пребывания на солнце и ограничить физические нагрузки. В самое жаркое время – с 12.00 до 16.00 – лучше вообще не выходить на улицу и тем более не находится на солнце. Также не стоит пользоваться наземным общественным транспортом и спускаться в метро. Лучше спланировать свой день так, чтобы в это время находится на работе или дома.

Что касается дресс-кода, рекомендуется носить светлую одежду из натуральных тканей (хлопок, лен) и солнцезащитные очки. При этом не стоит раздеваться совсем. По мнению врачей, ходить в майке на узких бретельках или с голым торсом в такую погоду – ошибка. В жару лучше отдать предпочтение свободной одежде, максимально закрывающей тело. Обязательным аксессуаром должны стать кепки, панамы или шляпы, которые помогут защититься от теплового удара.

В знойную погоду стоит как можно чаще принимать душ – регулярное очищение кожи позволяет ей дышать намного эффективнее. Вода должна быть комнатной температуры, а любители охлаждаться ледяной водой рискуют подхватить пневмонию, которая развивается из-за резкой смены температур. Купаться в водоемах также рекомендуется, однако стоит избегать необорудованных пляжей и стоячей воды – в жару она становится особенно грязной.

Кроме того, врачи рекомендуют пить в такую погоду гораздо больше жидкости. Вместо привычных полутора литров воды следует употреблять в три раза больше. Лучше всего для этого выбирать обыкновенную питьевую воду или чай, минералку, морсы и компоты. Сладких газированных напитков, а также горячего чая, кофе и алкоголя следует, наоборот, избегать.

Изменить стоит и рацион питания – есть больше холодных блюд, отказаться от жирных молочных продуктов и мяса, а выбрать вместо этого рыбу и овощи. В жару вообще полезно сесть на овощную диету, и, вопреки известной пословице, отдать врагу не ужин, а обед. При этом медики советуют обязательно солить еду, поскольку при высокой температуре воздуха человек сильно потеет и теряет большое количество натрия. Если говорить о молочных продуктах, их не надо покупать в ларьках и не давать им нагреваться на солнце.

При малейшем подозрении, что вы перегрелись, нужно уйти в тень, прилечь, положить на лоб холодный компресс, а по возможности остудить все тело холодной водой.

По мнению медиков, лучше всего в жару сбежать от жары за город. Но если такой возможности нет, можно выбраться в парки или скверы, особенно если они расположены недалеко от дома. Детям и пожилым людям обязательно нужно надеть головные уборы, также можно создать себе микротень с помощью зонтика, захватить небольшой запас воды и посидеть в тени, недалеко от водоемов. Но долго засиживаться тоже не стоит: лучше вернуться домой и отдохнуть.

Если на дачу вам нужно добираться в общественном транспорте, постарайтесь правильно одеться: вам нужна просторная и легкая одежда из натуральных тканей, никакой синтетики и обязательно головной убор. Не советую нагружать себя лишними вещами. Лучше взять с собой немного еды, а для ее перевозки использовать сумки-холодильники. Вообще в такую погоду не стоит перегружать себя обильной и жирной едой: организму не помешает небольшая разгрузка. Пикник с шашлыком в жару – не самая хорошая идея, тем более что в это время лучше воздержаться от алкоголя. Сейчас сезон ягод, свежих овощей, хорошо включать в меню и рыбу. Если уж вы попали на дачу, не занимайтесь там сложными сельскохозяйственными работами, особенно такими, при которых нужно наклонившись стоять на солнцепеке. Лучше посидеть в тени плодовых деревьев, а если есть река или бассейн – рекомендую периодически купаться. Вера Шастина, главный врач городской поликлиники № 220

Незначительное похолодание придет в столичный регион в понедельник. Пройдут кратковременные дожди, которые слегка остудят московский воздух – столбики термометров покажут до 30 градусов тепла.

Причиной изменения погоды станет антициклон, который препятствует поступлению в столичный регион прохладных воздушных масс.

Отметим, прошлый максимум года по жаре был зафиксирован 4 июля. Тогда воздух прогрелся до 29,5 градусов. Максимумы 8 и 9 августа были установлены в 2010 году, когда воздух нагрелся до 36,1 и 35,6 градуса соответственно.