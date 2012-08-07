Жара в Москву больше не вернется

Фото: Москва 24

Продолжительный период жаркой погоды в столичном регионе завершается. Такой жары в этом сезоне больше не будет, хотя периоды теплой погоды с температурой выше нормы еще ожидаются, сообщает Гидрометцентр.

Если вторник будет жарким – несмотря на обещанный синоптиками кратковременный дождь, столбики термометров поднимутся до отметки 30 градусов, - то уже к середине недели температура вернется в норму.

В ночь на среду по территории Московской области пройдет атмосферный фронт атлантического циклона, который будет сопровождаться кратковременными дождями, местами с грозами и порывистым ветром до 12-17 м/с.

В ночь на среду термометры покажут в Москве 18-20 градусов, в районах Подмосковья 16-21 градус. Днем в среду в столице будет около 25 градусов, по области 22-27. Местами пройдет кратковременный дождь.

В ночь на четверг осадков не ожидается, а под утро в столице посвежеет до 11-13 градусов (в центре города - до 17 градусов тепла), в районах Подмосковья – до 9-14 градусов.

Днем местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза и при ней порывистый ветер, до 15 м/с. Максимальная температура в Москве днем в четверг составит 23-25 градусов, по области 21-26.

В оставшиеся дни недели погода в столичном регионе будет неустойчивой с высокой повторяемостью дождей, и температурой, близкой к норме: в ночные часы 9-14 градусов, днем 20-25.