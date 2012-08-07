Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

07 августа 2012, 09:22

Жара в Москву больше не вернется

жара погода грозы

Фото: Москва 24

Продолжительный период жаркой погоды в столичном регионе завершается. Такой жары в этом сезоне больше не будет, хотя периоды теплой погоды с температурой выше нормы еще ожидаются, сообщает Гидрометцентр.

Если вторник будет жарким – несмотря на обещанный синоптиками кратковременный дождь, столбики термометров поднимутся до отметки 30 градусов, - то уже к середине недели температура вернется в норму.

В ночь на среду по территории Московской области пройдет атмосферный фронт атлантического циклона, который будет сопровождаться кратковременными дождями, местами с грозами и порывистым ветром до 12-17 м/с.

В ночь на среду термометры покажут в Москве 18-20 градусов, в районах Подмосковья 16-21 градус. Днем в среду в столице будет около 25 градусов, по области 22-27. Местами пройдет кратковременный дождь.

В ночь на четверг осадков не ожидается, а под утро в столице посвежеет до 11-13 градусов (в центре города - до 17 градусов тепла), в районах Подмосковья – до 9-14 градусов.

Днем местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза и при ней порывистый ветер, до 15 м/с. Максимальная температура в Москве днем в четверг составит 23-25 градусов, по области 21-26.

В оставшиеся дни недели погода в столичном регионе будет неустойчивой с высокой повторяемостью дождей, и температурой, близкой к норме: в ночные часы 9-14 градусов, днем 20-25.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать