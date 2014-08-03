МЧС предупреждает о сильной жаре в Подмосковье

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В воскресенье, 3 августа, в Подмосковье ожидается сильная жара. В период с 12.00 до 20.00 столбики термометров местами могут подняться до +32 градусов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Спасатели советуют поддерживать дома прохладную температуру воздуха. Днем следует закрывать окна, особенно если они выходят на солнечную сторону, чтобы сохранить в помещении свежий воздух, поступивший ночью. Если воздух прогрелся не более, чем до +35 градусов, можно использовать вентиляторы. МЧС напоминает, что ни в коем случае нельзя открывать окна во время работы кондиционера.

Также следует по возможности сократить пребывание на жаре, пить достаточно жидкости, избегать интенсивной физической нагрузки. Спасатели напоминают, что нельзя оставлять детей и животных в припаркованных на улице машинах.

Чтобы проще переносить жару, нужно принимать прохладный душ или ванну, делать холодные компрессы или обертывания, использовать мокрые холодные полотенца, обтирать тело прохладной водой, делать прохладные ванночки для ног.

Одежду в жару лучше выбирать легкую и свободную, сделанную из натуральных тканей. Необходимы головные уборы и солнцезащитные очки.

Напомним, что июль стал самым засушливым в истории метеонаблюдений в Москве. За весь месяц выпало около 4 миллиметров осадков, что составляет всего 5 процентов от месячной нормы. В августе сильная жара продолжилась - как в Москве, так и в Подмосковье.