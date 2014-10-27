В Нагатинской пойме выделили участок под московский Диснейленд

Фото: ТАСС/Светлана Спирина
Столичные власти выделили участок под строительство парка развлечения в Нагатинской пойме, сообщает пресс-служба департамента городского имущества Москвы.
Напомним, что в районе Нагатинской поймы планируется построить парк с развлекательным комплексом. Тематический развлекательный комплекс расположится ближе к проспекту Андропова, где в настоящее время находится пустырь, а сам парк займет коло 90 гектаров территории.
Отметим, что сначала вместо парка предлагалось построить московский Диснейленд, но власти отказались от этой идеи из-за того, что во всех городах мира такие парки располагаются за чертой города.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, инвесторы уже заинтересовались проектом и его реализацией.
Как ранее сообщил Сергей Собянин, детский парк DreamWorks планируется построить за пять лет. За это время для обеспечения транспортной доступности объекта будет открыто метро "Технопарк" и налажены дополнительные транспортные связи, в том числе вдоль Москвы-реки.
Ранее M24.ru сообщало, что строительство станции "Технопарк" Замоскворецкой линии метрополитена планируется завершить в середине 2015 года. Сама станция будет расположена между "Автозаводской" и "Коломенской" в районе технопарка Nagatino i-Land, который возводится на территории бывшего завода ЗИЛ. Планируется, что также рядом будет построен ТПУ площадью 38 гектаров и пешеходный мост, который соединит станцию с Нагатинской поймой.
