Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября 2014, 13:25

Экономика

В Нагатинской пойме выделили участок под московский Диснейленд

Фото: ТАСС/Светлана Спирина

Столичные власти выделили участок под строительство парка развлечения в Нагатинской пойме, сообщает пресс-служба департамента городского имущества Москвы.

Напомним, что в районе Нагатинской поймы планируется построить парк с развлекательным комплексом. Тематический развлекательный комплекс расположится ближе к проспекту Андропова, где в настоящее время находится пустырь, а сам парк займет коло 90 гектаров территории.

В ЮАО построят парк развлечений Dreamworks

Отметим, что сначала вместо парка предлагалось построить московский Диснейленд, но власти отказались от этой идеи из-за того, что во всех городах мира такие парки располагаются за чертой города.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, инвесторы уже заинтересовались проектом и его реализацией.

Ссылки по теме


Как ранее сообщил Сергей Собянин, детский парк DreamWorks планируется построить за пять лет. За это время для обеспечения транспортной доступности объекта будет открыто метро "Технопарк" и налажены дополнительные транспортные связи, в том числе вдоль Москвы-реки.

Ранее M24.ru сообщало, что строительство станции "Технопарк" Замоскворецкой линии метрополитена планируется завершить в середине 2015 года. Сама станция будет расположена между "Автозаводской" и "Коломенской" в районе технопарка Nagatino i-Land, который возводится на территории бывшего завода ЗИЛ. Планируется, что также рядом будет построен ТПУ площадью 38 гектаров и пешеходный мост, который соединит станцию с Нагатинской поймой.

Сайты по теме


Сюжет: Строительство парка развлечений "Остров мечты"
земельные участки проекты стройкомплекс Москвы Нагатинская пойма экономика и предпринимательство имущественно-земельные отношения парк развлечений

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика