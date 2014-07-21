Участок земли в ЦАО благоустроят вместо строительства парковки

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Придомовую территорию в центре Москвы благоустроят вместо строительства сооружения для обслуживания подземной автостоянки, передает пресс-служба Москомстройинвеста.

Площадь территории составляет 121 квадратный метр, договор аренды был заключен в 1998 году. Однако земельный участок длительное время не используется по назначению, и строительство автостоянки не начато до сих пор.

При этом возражения жителей вызывал проект, в соответствии с которым проезд в подземные гаражи предусматривался через подземную стоянку дома № 2 по Сеченовскому переулку.

Москвичи обратились в префектуру Центрального округа и управу района Хамовники с просьбой организовать парковочные места и обустроить детскую площадку на дворовой территории.

В Москомстройинвесте отметили, что договор аренды может быть расторгнут досрочно и в одностороннем порядке. В дальнейшем земельный участок будет использован под благоустройство и озеленение.