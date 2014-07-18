Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Люблино

В Люблино, на улице Белореченская, владение 2, построят физкультурно-оздоровительный комплекс. Он появится на земельном участке площадью 0, 5150 гектара.

Площадь трехэтажного ФОКа составит 1580 квадратных метров. На территории предусмотрена парковка на 30 машино-мест, сообщили в департаменте градостроительной политики Москвы.

Добавим, что в период с 2014 по 2016 год в городе планируют построить 21 физкультурно-оздоровительный комплекс. Два из них (в Коломенском проезде и на 9-й Северной улице) возведут в рамках адресной инвестиционной программы. 19 ФОКов построят за счет инвесторов.