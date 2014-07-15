Центр экстремальных видов спорта построят в Ново-Переделкино

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Два земельных участка на территории Ново-Переделкино, вблизи деревни Орлово, выставлены на торги. На одном из участков, площадь которого составляет 10,6 гектара, планируют возвести Центр экстремальных видов спорта.

В нем разместят киноконцертный зал-трансформер на 1 500 мест, боулинг, бильярдный зал, помещения для кружковой работы, игровой зал для детей, магазин спортивных товаров, интернет-кафе, электронную библиотеку, бары, кафе, салон-парикмахерскую, солярий.

Спортивная часть центра будет включать 30-метровую аэродинамическую трубу и многоступенчатая спелео-шахта, бассейн с генератором волн и трибунами на 3 000 зрителей, глубоководный бассейн, медицинский центр с барокамерой, СПА-центр, сауны, медико-реабилитационный центр.

Также здесь появятся универсальный спортивный зал с трибунами на 5 000 зрителей для занятий по мото-вело-триалу, скейтборду, фристайлу, скалодром высотой до 25 метров, стрелковые тиры, два универсальных спортивных зала, два зала площадью 250 квадратных метров, горные лыжи, сноуборд, сани, бобслей.

В центре откроют детско-юношескую спортивную школу.

"В составе Центра также предусмотрены административно-технические помещения, подземная трехуровневая автостоянка на 2 750 машино-мест, технические помещения комплекса. Общая площадь всех объектов составит 230 200 квадратных метров", - сообщили в Комитете города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

Второй участок, площадь которого составляет 0,97 гектара, отдадут под строительство физкультурно-оздоровительный комплекс с катком. Площадь объекта составит 11 000 квадратных метров.

Добавим, что на обоих участках нет застроек и прочих сооружений. Территории участков не огорожены и не охраняются.