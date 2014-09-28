В Москву на лечение привезли 13 тяжелобольных детей из Донецка

В Москву из Донецка доставили на лечение 13 тяжелобольных детей

В Москву прибыли 13 тяжелобольных детей из Донецка, которым здесь будут оказывать помощь. Ребята в возрасте от 2 до 17 лет разместятся в лучших клиниках города, сообщает телеканал "Москва 24".

"Это дети с разными диагнозами: заболеваниями нервной системы, патологией почек, патологией желудчно-кишечного тракта, заболеваниями сердца", - рассказала замдиректора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Ольга Чумакова.

Как передает Агентство "Москва", в дороге ребят сопровождала Елизавета Глинка, известная также как доктор Лиза.

В столице поезд, на котором прибыли дети, встретили представители Минздрава, а также уполномоченный по правам человека Элла Памфилова. В сопровождении медицинских работников всероссийского центра медицины катастроф "Защита" дети вместе с родителями отправились в больницы.

Так, ребята госпитализированы в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России, Научно-практический центр детской психоневрологии департамента здравоохранения Москвы, Научно-клинический институт педиатрии имени Пирогова, Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева, детская городская клиническая больница №13 имени Филатова.

Медики собираются продолжить программу помощи донецким семьям. После 15 октября в столицу, возможно, привезут еще нескольких тяжелобольных детей.

Напомним, что в столичных больницах уже проходят лечение дети из Донецка.

Прибывших в августе ребят разместили в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии, Морозовской детской городской клинической больнице, научно-практическом центре детской психоневрологии и Федеральном научно-клиническом центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Минздрава России.