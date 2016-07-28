За неделю клещи искусали почти 500 москвичей

Фото: YAY/ТАСС/Dariusz.Majgier.pl

Почти 500 случаев укусов клещей зарегистрировано в Москве с 22 по 28 июля, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

За это время в столичные медицинские организации обратились 495 человек. В 68 процентах случаев клещи кусали москвичей на территории Московской области, в 30 процентах – на территории других регионов.

С начала сезона в столице зарегистрировано 322 случая клещевого боррелиоза, а в медицинские организации обратилось более 8,5 тысяч пострадавших от укусов. Всего против клещевого вирусного энцефалита привились более 23 тысяч москвичей.

В Роспотребнадзоре отметили, что в связи с установившейся в столичном регионе жаркой погодой активность клещей снижается. Парки и лесопарковые зоны Москвы продолжают обрабатывать против клещей.