Полторы тысячи москвичей бесплатно лечат от гепатита по городской программе

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Около 1,5 тысячи москвичей в этом году получат бесплатное лечение от гепатита в рамках городской программы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя Центра по лечению хронических вирусных гепатитов, руководителя консультативного специализированного гепатологического отдела Инфекционной клинической больницы №1 Наталью Блохину.

По ее словам, в феврале на базе ИКБ №1 был создан Центр по лечению хронического вирусного гепатита, и одновременно заработала программа лечения больных гепатитом на бесплатной основе.

Блохина отметила, что лечение в первую очередь получают те, у кого наблюдаются продвинутые стадии заболевания. "Те москвичи, у кого легкая степень поражения печени, а прогрессия заболевания проходит медленно, будут наблюдаться у нас и получат лечение в конце года или в следующем году", – пояснила Блохина.

Она добавила, что на сегодняшний день в лечении нуждаются порядка 4 тысяч москвичей.

Главный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы Андрей Девяткин отметил, что 28 июля, во Всемирный день борьбы с хроническими вирусными гепатитами, в поликлиниках Москвы проходят лекции по профилактике и лечению данного заболевания для всех желающих.