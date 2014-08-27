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Общество

27 августа 2014, 23:04

Заболеваемость туберкулезом у детей в Москве за год снизилась на 60 процентов

здравоохранение дети заболевания лечение туберкулез департамент здравоохранения Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Заболеваемость туберкулезом среди московских детей снизилась на 60 процентов по сравнению с 2013 годом благодаря новому диагностическому тесту, сообщает в среду, 27 августа, пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

"Новые методы обследования и активация работы в очагах туберкулезной инфекции позволили в короткий промежуток времени оздоровить детское население и существенно снизить заболеваемость на 60 процентов по сравнению с 2013 годом", - заявили в ведомстве.

Добавим, что столичный Центр борьбы с туберкулезом начал применять новый диагностический тест, который выявляет даже малые формы туберкулеза у детей. Тест применяется в комплексе с компьютерной томографией.

"До этого времени дети с положительной "реакцией Манту" наблюдались в противотуберкулезных диспансерах как группа риска, они обследовались рентгенологически. Но малые формы туберкулеза в результате неполноценности диагностики не регистрировались", - отметили в департаменте здравоохранения.

Ранее M24.ru сообщало, что Мосгордума приняла в окончательном чтении законопроект, по которому больных заразными формами туберкулеза москвичей будут обеспечивать квартирами вне очереди.

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Законопроект был разработан для приведения столичного законодательства в соответствие с требованиями федеральным.

Жилые помещения будут предоставлять больным заразными формами туберкулеза, проживающии в квартирах, в которых нельзя выделить отдельную комнату. В частности, это касается коммунальных квартир, общежитий, а также семей, имеющих больного заразной формой туберкулеза ребенка.

Финансироваться исполнение закона будет за счет федерального бюджета.

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