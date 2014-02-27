Клиники "Доктор рядом" интегрируют в единую медицинскую информсистему

Фото: ИТАР-ТАСС

Частные мини-клиники шаговой доступности, которые столичные власти столицы намерены разместить в разных районах по программе "Доктор рядом", будут интегрированы в единую медицинскую информационную систему, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" замруководителя департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

По его словам, с автоматизированного рабочего места врач-терапевт в постоянном режиме сможет связаться с любым специалистом поликлинической службы, а также с любой диагностической службой.

Вместе с тем "классическая" бумажная амбулаторная карта, сказал чиновник, будет храниться по месту территориального прикрепления пациента.

Напомним, стартовавшая год назад программа "Доктор рядом" направлена на создание в Москве частной системы здравоохранения. По замыслу властей, в рамках этой программы предприниматели с лицензией и не менее чем трехлетним опытом медицинской работы будут оказывать бесплатную первичную медпомощь владельцам полисов ОМС. Доступные "медицинские офисы" должны стать альтернативой перегруженным поликлиникам.

В феврале 2014 года городской департамент имущества подобрал первые восемь помещений под мини-клиники на первых этажах домов в жилых районах. За них правительство Москвы установило чисто символическую арендную плату - 1 рубль за квадратный метр в год. В марте откроются первые четыре мини-клиники, причем две из них - в отдаленном районе Некрасовка на юго-востоке столицы.

В этой связи замруководителя департамента отметил, что наиболее остро потребность в мини-клиниках шаговой доступности ощущается в трех округах - помимо Юго-Восточного это Северный и Восточный.