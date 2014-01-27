Форма поиска по сайту

27 января 2014, 09:57

В САО создан общественный комитет для решения проблем медобслуживания

Фото: ИТАР-ТАСС

В Северном округе создан общественный комитет "За качественную медицину", который будет оказывать помощь населению при решении проблем, связанных со здравоохранением.

"Новая структура создана в целях повышения качества обслуживания населения "Московским научно-исследовательским институтом им. П.А. Герцена" совместно с Дирекцией здравоохранения Северного округа и при поддержке Департамента здравоохранения города Москвы и префектуры САО", - сообщили в пресс-службе префектуры округа.

По всем вопросам можно обращаться по телефону 8-966-176-03-00 или по электронной почте medcontrol@mail.ru.

