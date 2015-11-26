Врачи Морозовской больницы провели уникальную операцию по удалению опухоли

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Врачи Морозовской больницы провели уникальную операцию по удалению злокачественной опухоли печени. Пациентом стал двухлетний ребенок с тяжелым врожденным заболеванием, сообщает Агентство "Москва".

Мальчик поступил в больницу с жалобами на слабость, боли в животе и снижение аппетита. Ему поставили диагноз "эмбриональная саркома печени". Врачи приняли решение провести сложнейшую операцию.

Ее уникальность заключалась в том, что опухоль занимала больше половины печени, поэтому провести классическое удаление опухоли было невозможно. Поэтому медики решили прибегнуть к методике "разделения на месте".

То есть печень сначала разделили на две половины – подлежащую удалению и работоспособную. Причем здоровую долю печени искусственно "нарастили". Затем медики удалили часть органа, содержащую опухоль.

Операция прошла успешно, пациент чувствует себя нормально. В мире проведено всего три аналогичных медицинских вмешательства, а в России это первый такой случай.