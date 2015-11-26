Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября 2015, 18:09

Общество

В столице откроются еще две клиники по программе "Доктор рядом"

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Две клиники по программе "Доктор рядом" откроются на востоке и юго-западе столицы, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Помещения под медучреждения были реализованы на аукционах. Право на аренду помещения по адресу: улица Рудневка, дом № 4 получила компания "Лидер-1". Арендатором объекта по адресу: улице Маршала Савицкого, дом № 20 стала компания "Контакт-Т".

Ссылки по теме


Как рассказал глава ведомства, Геннадий Дегтев, в нынешнем году программе "Доктор рядом" в аренду сдали 21 объект. Для сравнения, за весь прошлый год удалось реализовать лишь 12 помещений под клиники.

Он добавил, что с момента начала работы программы "Доктор рядом" инвесторам передали 51 объект.

Проект "Доктор рядом" правительство города запустило в 2013 году. Инвесторы берут в аренду у города помещения и создают частные клиники. При этом арендуют их на льготных условиях.

Клиника обязана бесплатно оказывать москвичам услуги первичной медицинской помощи и обеспечивать возможность посещения врача общей практики. Остальные услуги клиники, согласно проекту, оказывают на платной основе.

Однако сейчас в нескольких частных кабинетах проходит эксперимент, в рамках которого жители столицы прикрепляются к клинике по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).

Сюжет: Столичное здравоохранение: изменения и нововведения
здравоохранение аренда клиники Доктор рядом Геннадий Дегтев экономика и предпринимательство имущественно-земельные отношения

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика