В столице откроются еще две клиники по программе "Доктор рядом"

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Две клиники по программе "Доктор рядом" откроются на востоке и юго-западе столицы, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.



Помещения под медучреждения были реализованы на аукционах. Право на аренду помещения по адресу: улица Рудневка, дом № 4 получила компания "Лидер-1". Арендатором объекта по адресу: улице Маршала Савицкого, дом № 20 стала компания "Контакт-Т".

Как рассказал глава ведомства, Геннадий Дегтев, в нынешнем году программе "Доктор рядом" в аренду сдали 21 объект. Для сравнения, за весь прошлый год удалось реализовать лишь 12 помещений под клиники.

Он добавил, что с момента начала работы программы "Доктор рядом" инвесторам передали 51 объект.



