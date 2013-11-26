Более 75 тыс. носителей ВИЧ живут в Москве, из них 58% - постоянно

В Москве, по состоянию на 1 ноября 2013 года, насчитывается 76,3 тысячи ВИЧ-инфицированных. Свыше половины из них - 58% - являются местными жителями, около трети - 29,5% - приезжими из других регионов России, 8% - иностранцы, а 4,5% - лица без определенного места жительства, сообщил во вторник глава Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексей Мазус.

В России в целом выявлено 10,5 тысячи ВИЧ-инфицированных иностранцев, причем более половины - 5,6 тысячи - в Москве, приводит слова Мазуса информцентр столичного правительства.

По словам руководителя центра, основными путями передачи ВИЧ-инфекции в Москве являются гетеросексуальный половой контакт (до 50% от общего числа заражений), гомосексуальный половой контакт (23,2%) и использование нестерильных шприцев при инъекции наркотика (23%).

"Пораженность горожан ВИЧ-инфекцией составляет 318,1 случая на 100 тысяч населения, что существенно ниже среднероссийского показателя", - сказал руководитель центра.

По его словам, расходы на профилактику, диагностику и лечение больных ВИЧ-инфекцией в 2013 году, с учетом средств из федерального бюджета, превысили 2,2 миллиарда рублей. В эту сумму входит не только лечение и бесплатная возможность всех жителей Москвы сдать тест на ВИЧ, но и мероприятия, которые позволяют обеспечить безопасность донорской крови в Москве на уровне мировых стандартов.

"Важно отметить, что медицинские организации Москвы предоставляют возможность бесплатно и анонимно обследоваться на ВИЧ-инфекцию. Обследоваться на антитела к ВИЧ можно и в кабинетах профилактики ВИЧ-инфекции, которые организованы в каждом округе столицы", - отметил Алексей Мазус.