Пострадавший при падении крана на Калужском шоссе находится в тяжелом состоянии

Упавший в Новой Москве строительный кран повредил четыре машины

Пострадавший в результате падения крана на Калужском шоссе, находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу департамента здравоохранения.

"Пострадавший находится в тяжелом состоянии, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", – отметили в депздраве.

Ранее сообщалось, что движение по Калужскому шоссе, перекрытое после падения крана, частично восстановлено. В настоящее время открыты две полосы, движение по ним осуществляется по реверсивной схеме.

Напомним, ЧП произошло утром 26 июня у поворота на поселок Коммунарка, на 22-м километре Калужского шоссе. При падении крана были повреждены как минимум две машины, пострадал крановщик.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", движение затруднено в центр – от деревни Сосенки до Газопровода, в область – от МКАД до поселка Газопровод.