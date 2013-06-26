Москвичи могут передавать показания водосчетчиков с помощью мобильного

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Показания водосчетчиков теперь можно передавать с помощью мобильного приложения "ЖКХ Москвы".

Новый сервис доступен на трех мобильных платформах - iOS, Android и Windows Phone, информирует пресс-служба столичного департамента информационных технологий.

"Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо при авторизации приложения ввести код плательщика, привязанный к адресу дома. Сформированный запрос позволит отследить показания водосчетчиков за предыдущий период и задать новые данные на следующий месяц", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на сегодняшний день порядка 65% московских квартир оборудовано счетчиками учета расхода горячей и холодной воды.