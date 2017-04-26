Историческую ограду вокруг территории Морозовской больницы отреставрируют

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Историческую ограду на территории Морозовской детской больницы в центре Москвы отреставрируют. Проект работ был согласован Москомэкспертизой, сообщает пресс-служба комитета.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, ограждение было создано в 1904 году по проекту архитектора Иванова-Шица и в настоящее время входит в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Часть ограды, которая сохранилась до наших дней, будет отреставрирована, а современный участок ограждения заменят на новый, выполненный в стилистике начала XX века.

Как рассказал Леонов, фундамент исторической ограды планируют укрепить, а также восполнить утраченные фрагменты кирпичной кладки цоколя. Чтобы защитить ограду от воздействия непогоды, ее обработают антисептическим составом. Специалисты проведут реставрацию как металлических, так и каменных деталей ограждения.

После завершения реставрации ограды можно будет приступить к восстановлению тротуаров и газона.