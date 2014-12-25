Камеры с распознанием речи в Москве пока не используются - ДИТ

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Москва не использует данные, полученные из микрофонов, установленных на видеокамерах. Эксперимент в Южном округе показал, что из-за шумового фона такие устройства работают неэффективно. Об этом M24.ру рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий.

Напомним, накануне некоторые СМИ сообщили, что в Москве появились камеры, способные распознавать некоторые звуки и слова.

В департаменте информационных технологий подтвердили, что около года назад проводили эксперимент совместно с компанией "Система Саров", которая специализируется на анализе и распознавании речи. Фирме был предоставлен доступ к микрофонам, которые встроены в камеры городского видеонаблюдения для тестирования разработки. Но высокий уровень шума в городе пока не позволяет применить эту технологию на практике, отметили в пресс-службе департамента.

"Мы развиваемся в сторону добавления к системе видеонаблюдения аналитики, прежде всего, визуальной, когда камера распознает определенные необычные ситуации (разделение человека и чемоданчика, например), но полномасштабное применение таких функций - не вопрос ближайшей повестки", - добавили в департаменте.

В компании "Система Саров" (дочерняя компания "РТИ") M24.ru рассказали, что в Москве действительно проходил пилотный проект по применению камер видеонаблюдения, оборудованных системой акустического мониторинга. Сейчас эксперимент уже завершился, но микрофоны в некоторых их камер остались. Их около 30, преимущественно они размещены на юге и юго-западе города.

По словам директора по проектам компании Григория Загороднева, принцип работы системы заключается в том, что камеры реагируют на определенные "акустические артефакты" - крики, бой стекла, выстрелы, взрыв, звуки автосигнализации и т.д. и посылают изображение с места события операторам соответствующих служб. Оператор может направить туда ближайшие поворотные камеры, чтобы получить более подробную информацию и исходя из этого принять решение, например, вызвать полицию или пожарных.

Таким образом, повышается эффективность видеонаблюдения, потому что операторам нужно будет отсматривать материал не со всех городских камер, а лишь с тех, которые транслируют потенциально опасные события, отметил Загороднев.

Он добавил, что в ближайшее время разработка компании будет тестироваться в Воронеже и Костроме.

Напомним, в августе глава столичного ГУ МВД Анатолий Якунин рассказал M24.ru, что эксперимент по внедрению камер слежения, фиксирующих звуки, проходит в одном из московских округов.

Отметим, что единая система городского видеонаблюдения начала создаваться в Москве в 2012 году в рамках пятилетней программы "Информационный город". Сейчас в Москве установлены более 120 тысяч видеокамер, которые контролируют практически все пространство столицы.

Для камер видеонаблюдения составят расписание, согласно которому объектив будет поворачиваться под определенным углом. Кроме того, камеры также начнут время от времени автоматически фотографировать улицы. При этом планируется создать фотоархив, до 20 тысяч снимков на каждый маршрут, доступ к снимкам жители и организации смогут получить по запросу.

Все камеры более четко привяжут к географическим координатам - можно будет понять расположение объекта на "Электронном атласе" и "Яндекс.Картах". Фотоархив позволит властям использовать технологии распознавания, к примеру, автомобильных номеров для фиксации нарушений во дворах.