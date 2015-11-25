Почти 23 тысячи москвичей посетили кабинеты отказа от курения

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Почти 23 тысячи москвичей посетили специальные кабинеты по отказу от курения за три года. За 10 месяцев 2015 года к специалистам обратились уже более трех тысяч горожан, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

По словам заведующего центром профилактики и лечения табачной и химической зависимостей Московского научно-практического центра наркологии Олега Кутушева, примерно 15% посетителей отказываются от табака окончательно после посещения "кабинета курильщика".

Он отметил, что процесс отказа от курения довольно длительный. В наркологических центрах статистика излечения может достигать 50 процентов, подчеркнул Кутушев.

Напомним, десять бесплатных кабинетов отказа от курения появились во всех округах столицы, кроме ТиНАО, еще в 2012 году. Там работает высококвалифицированный персонал

Адреса кабинетов можно узнать на сайте департамента здравоохранения. Все обследовании и консультации для пациентов бесплатны.

Кроме того, в апреле сообщалось, что Минздрав планирует организовать в России специальные пункты, где курильщикам помогут отказаться от сигарет.

"Для получения медицинской помощи по отказу от табака граждане могут обращаться в центры здоровья и отделения медицинской профилактики в субъектах РФ. Предусматривается организация кабинетов оказания медицинской помощи при отказе от табака", – говорится в документе Минздрава.