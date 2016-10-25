Лечебно-оздоровительный центр построят на набережной Яузы

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Лечебно-оздоровительный центр планируется построить на востоке столицы. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Общая площадь здания лечебно-оздоровительного центра на Потешной улице составит почти 27 тысяч квадратных метров. Комплекс предназначен для реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушениями опорно-двигательного аппарата и перенесших инсульт.

В составе центра будет функционировать стационар, экспериментальный реабилитационный и лечебно-физкультурный комплекс, а также гостиница для временного пребывания сопровождающих. 16-этажное здание ориентировано основным фасадом на набережную Яузы.

В двух подземных уровнях расположатся парковка, а также бассейн и помещения для водных процедур. Палаты в стационаре спроектированы с выходом в общий коридор с панорамным остеклением.