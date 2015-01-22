Столичные врачи успешно прооперировали 102-летнюю пациентку

Фото:m24.ru/Александр Авилов

102-летняя пациентка кардиохирургии, пережившая операцию на сердце, чувствует себя хорошо, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Операция была проведена в ноябре прошлого года, сейчас с пациенткой все в порядке", - добавили в департаменте.

По словам сотрудника пресс-службы, в ноябре прошлого года в ГКБ N81 успешно установили электрокардиостимулятор и восстановили нормальную работу сердца 102-летней жительнице Москвы. Она стала самой пожилой в истории кардиохирургии пациенткой.

"Недавно был врач с визитом, который осмотрел пациентку и диагностировал хорошее состояние", - уверили в пресс-службе.

Отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции было открыто в городской клинической больнице N81 в январе 2014 года. В этом подразделении опытные специалисты оказывают квалифицированную высокотехнологичную медицинскую помощь, направленную на профилактику внезапной сердечной смерти.

Анатолий Федотов