Москвичи смогут сделать бесплатные прививки от гепатита и туберкулеза в апреле

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Кампания по вакцинации против гепатита, туберкулеза, коклюша и других заболеваний пройдет в столице с 24 по 30 апреля 2017 года. Прививки будут делать бесплатно в поликлиниках и больницах, а выездные медицинские бригады посетят школы и детские сады. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Массовая вакцинация приурочена к Европейской неделе иммунизации, которая проводится каждый год под эгидой ВОЗ. Медики предлагают сделать прививки против 12 инфекций, включая столбняк, вирусный гепатит В, туберкулез, коклюш, дифтерию, корь, краснуху, полиомиелит и грипп.

Подчеркивается, что плановые прививки ежегодно помогают сохранить жизнь и здоровье около трех миллионов человек во всем мире.