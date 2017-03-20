Врачи: за эпидемиями гриппа A всегда следует вспышка заболеваний гриппом B

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Роспотребнадзор предупредил о приближении вируса гриппа B, который придет на смену сезонному вирусу гриппа H3N2. Эксперты m24.ru рассказали, что нынешняя вспышка является стандартной ситуацией для весеннего сезона, а также сообщили, что сам вирус входил в состав гриппозных вакцин и опасаться нечего.



Директор Научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил, что на сегодняшний день существует три главных подтипа вируса: A, B и C. Вирус гриппа A вызывает эпидемии и пандемии, тип B также способен спровоцировать вспышки и даже эпидемии, тип C вызывает только единичную заболеваемость.

"Последние пять лет и фактически после пандемии 2009 года, которую мы пережили в новом тысячелетии, у нас преобладал вирус типа H1N1. Это калифорнийский штамм пандемический, он же вирус свиного гриппа. Свое название он получил, так как передается от домашних свиней людям. В этом эпидемическом сезоне впервые стал основным подтипом вирус H3N2, он же гонконгский грипп", – сказал врач-иммунолог.



"В этом году мы отмечаем увеличение числа случаев выявлений и заболеваний вирусом B, причем нередко достаточно тяжелых: с развитием пневмоний, респираторных нарушений"

Он добавил, что постоянное присутствие вирусов типа B – неслучайно. Эти вирусы всегда существуют, даже в момент эпидемий и пандемий. "Но в этом году мы отмечаем увеличение числа случаев выявлений и заболеваний вирусом B, причем нередко достаточно тяжелых: с развитием пневмоний, респираторных нарушений. Симптомы классические для гриппа, разница бывает только во время пандемического гриппа, там более агрессивные течения, более тяжелые формы, быстро развивается полиорганная недостаточность, высокая температура, устойчивая к лечению", – прокомментировал Викулов.

Если посмотреть на динамику гриппозной инфекции, за вспышками и эпидемиями гриппа типа A всегда следует повышенная заболеваемость гриппом B, продолжил эксперт. Он добавил, что эпидемия или даже пандемия может вспыхнуть и в весеннее время. Например, калифорнийский штамм был обнаружен именно весной, поэтому риск эпидемии всегда существует.

"Когда уже заметна достаточно высокая активность вирусов гриппа – вакцинироваться не имеет смысла"

Заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского ФГБУ "ФНИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи" Минздрава России Елена Бурцева заявила, что проявление гриппа B в это время – совершенно типичная ситуация.

"Вирус гриппа B всегда циркулирует как один из возбудителей эпидемии, но в отличие от вируса гриппа A, он обычно активизируется несколько позже – в конце февраля, марте, апреле и, собственно, заканчивает эпидемию. Тот вирус гриппа B, который сейчас циркулирует – он был и до этого, сейчас просто вирус гриппа A ушел на меньшую активность, а вирус группы B – на большую. Но собственно говоря, это вирус, который входил в состав гриппозных вакцин, ничего нового", – пояснила она в разговоре с m24.ru.

По словам Бурцевой, по профилактике, симптомам и лечению вирус почти не отличается от гриппа A. "Вакцинация всегда проводится в осеннее время, накануне эпидемического подъема, в вакцину входит три компонента вируса гриппа – два вируса A и один B, так как трудно прогнозировать, однако эти три вируса участвуют в этиологии эпидемических подъемов. Только их активность может быть разная и в разное время. Для того, чтобы вакцина была эффективной, обычно необходимо две–три недели, чтобы выработался иммунитет. Поэтому, когда уже заметна достаточно высокая активность вирусов гриппа – вакцинироваться не имеет смысла", – заключила она.

Ежегодно в стране около тысячи человек умирают от осложнений, вызванных гриппом. Они грозят в основном детям, пожилым людям и тем, у кого ослаблен иммунитет. Врачи напоминают: лучший способ борьбы с коварным заболеванием – профилактика. Они грозят в основном детям, пожилым людям и тем, у кого ослаблен иммунитет. Врачи напоминают: лучший способ борьбы с коварным заболеванием – профилактика. Чтобы защитить себя, они рекомендуют носить одноразовые маски и не подходить к больному человеку ближе, чем на пять метров. В последнее время многие штаммы гриппа передаются даже при рукопожатии. Поэтому после прикосновений к поручням в общественном транспорте необходимо тщательно мыть руки. А при первых симптомах заболевания – боли в горле, мышцах, повышении температуры – не откладывая, обращаться к врачу.







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Насколько велика вероятность эпидемии гриппа и ОРВИ в Москве в феврале-марте этого года, нужно ли детям давать противовирусные препараты и в чем опасность самолечения, – об этом в интервью m24.ru рассказала заведующая кафедрой детских инфекционных болезней "Российская медицинская академия непрерывного последипломного образования", доктор медицинских наук Людмила Мазанкова.