Сезонный вирус в России может заменить грипп В

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На смену сезонному вирусу гриппа H3N2 придет вирус гриппа В, который не поражает большое количество людей, но переносить его тяжелее, пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на заявление главы Роспотребнадзора, главного санитарного врача России Анны Поповой.

По словам Анны Поповой, "расслабляться не стоит", так как на смену сезонному вирусу идет более страшный и опасный вирус, который может вызывать бронхит и пневмонию.

При появлении первых симптомов заболевания гражданам рекомендовано сразу обращаться к врачам.