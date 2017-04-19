Медработники пройдут тренировки по оказанию помощи на Кубке конфедераций

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Столичные медработники пройдут тренировки по эвакуации пострадавших игроков и арбитров в рамках подготовки к проведению матчей Кубка конфедераций, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Всего в учениях примут участие более 150 специалистов. Кроме того, им покажут способы оказания медпомощи зрителям футбольных матчей.
Вместе с тем, медики отработают схему передвижения карет скорой помощи и оперативного взаимодействия в случае возникновения различных ЧП.
Площадкой для учений станет стадион "Открытие Арена".
Ранее сообщалось о старте последнего этапа продаж билетов на матчи Кубка конфедераций. Все желающие могут приобрести билеты как на сайте ФИФА, так и купить их непосредственно в билетных центрах организации, которые откроются в Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Москве.
Чтобы решить любые вопросы, связанные с транспортом, болельщики Кубка конфедераций смогут воспользоваться специальной бесплатной горячей линией.
Горячая линия (8-800-775-2018, +7-495-741-18-18 – для звонков из-за рубежа) будет действовать на протяжении всего времени проведения игр. Позвонив на нее, болельщик сможет уточнить расписание и маршруты движения городских, междугородних и международных рейсов, забронировать билет или отменить бронь, а также задать любой вопрос или рассказать о возникших сложностях с перемещением.
Подробнее о Кубке конфедераций, его участниках и матчах – в материале m24.ru.
