Медработники пройдут тренировки по оказанию помощи на Кубке конфедераций

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Столичные медработники пройдут тренировки по эвакуации пострадавших игроков и арбитров в рамках подготовки к проведению матчей Кубка конфедераций, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Всего в учениях примут участие более 150 специалистов. Кроме того, им покажут способы оказания медпомощи зрителям футбольных матчей.

Вместе с тем, медики отработают схему передвижения карет скорой помощи и оперативного взаимодействия в случае возникновения различных ЧП.

Площадкой для учений станет стадион "Открытие Арена".

Ранее сообщалось о старте последнего этапа продаж билетов на матчи Кубка конфедераций. Все желающие могут приобрести билеты как на сайте ФИФА, так и купить их непосредственно в билетных центрах организации, которые откроются в Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Москве.