Заболевшая лихорадкой Зика москвичка пока находится в больнице

Заболевшая лихорадкой Зика москвичка пока остается в больнице

Девушку с лихорадкой Зика пока не выписывают из больницы, несмотря на хорошее самочувствие, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора, главного государственного санитарного врача РФ Анну Попову.

"Сегодня в Российской Федерации зарегистрирован один случай с лихорадкой Зика, пациентка чувствует себя очень хорошо уже неделю, но в связи с тем, что сегодня все еще мы видим в секретах организма выделение живого вируса, пациентка находится в стационаре", – рассказала Попова.

Напомним, москвичка находилась на отдыхе в Доминиканской республике. Через несколько дней после возвращения у нее было зафиксировано ухудшение самочувствия, температура, и сыпь. Заболевшую сразу же госпитализировали в одну из инфекционных больниц.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что переболевший лихорадкой Зика остается потенциально заразным в течение полугода после выздоровления.

"К сожалению, это заболевание пока не так хорошо изучено. Мы знаем, что 80 процентов заболевших переносят заболевание бессимптомно, но вирус благополучно живет в его организме, размножается и выделяется в окружающую среду. Пока нет точных данных, как долго человек переболевший выделяет возбудитель вируса в окружающую среду.

На сегодня знаем, что вирус живет в слюне и в мужских половых секретах достаточно долго. Если раньше мы говорили о 28 днях, то сейчас ВОЗ говорит уже, что может быть до шести месяцев", – рассказала Попова.

Роспотребнадзор намерен ппровести в ряде российских регионов обработку специальными средствами мест, где могли бы размножаться комары-переносчики вируса Зика.Глава Роспотребнадзора отказалась назвать опасные регионы, уточнив только, что в России их несколько.

При этом Попова подчеркнула, что вся территория РФ полностью безопасна для отдыха в любое время года.

Лихорадка Зика – инфекционная болезнь обезьян, иногда передается человеку через комаров или половым путем. Болезнь характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением. Вирус наиболее опасен для беременных женщин, так как вызывает у ребенка микроцефалию с вероятными тяжелыми поражениями мозга.

Вспышки болезни зарегистрированы в Азии, Африке, в Южной и Северной Америке, в Тихоокеанском регионе. В Западном полушарии она сейчас особенно быстро распространяется: вирус проник более чем в 20 стран из 55, хотя в мае прошлого года заболевшие были только в Бразилии.

На данный момент не существует вакцины или лекарства для предотвращения заболевания лихорадкой Зика. Однако при инфицировании симптомы можно облегчить с помощью обычного парацетамола.