В российских школах могут организовать уроки здорового питания

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В российских школах планируют организовать уроки здорового питания, сообщила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева.

"Мы работаем над тем, чтобы в наших профилактических кабинетах в поликлиниках обязательно были консультативные приемы диетологов, чтобы они также работали со школами, с организованными коллективами. Это будут обученные лекторские группы, которые смогут объяснить ребенку, как и почему нужно правильно питаться", – цитирует ее слова Агентство "Москва".

Проводить уроки будут врачи-диетологи, представители сфер образования, культуры и сельского хозяйства.

В начале года в семи столичных школах прошла апробация двух вариантов "школьно-семейного меню", в которой приняли участие более 2,5 тысячи учащихся. Первый вариант меню "традиционный" – с использованием наиболее потребляемых блюд действующего школьного меню.

Во второй вариант включили блюда, ранее не входивших в школьное меню, например, салаты "Оливье" и "Цезарь", сложные бутерброды, а также чизбургеры и пиццы. Все блюда приготовлены из полезных и допустимых в образовательной организации продуктов. Школьные комиссии ежедневно отслеживали потребление блюд нового меню. Этот анализ показал, что у учащихся было востребовано 83 процента завтраков и 82 процента обедов.

Новое меню может быть рекомендовано к использованию для школьников Москвы после некоторой доработки с учетом замечаний и предложений комиссии по проведению апробации и согласования с органами Роспотребнадзора.