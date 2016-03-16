Роспотребнадзор проверит почти 300 частных медцентров

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Роспотребнадзор до конца года проведет проверки в частных медицинских клиниках, центрах стоматологии и косметологии. Об этом в интервью mos.ru рассказала руководитель столичного Роспотребнадзора Елена Андреева.

Проверки пройдут в 299 лечебно-профилактических организациях.

"У нас были жалобы и на нарушения при оказании косметологических и стоматологических услуг: жаловались не только на качество работы специалистов, но и на качество материалов", – сказала Елена Андреева.

По ее словам, некоторые частные клиники допускают нарушения санитарных правил из-за недостаточной компетентности, отсутствия контроля, а также для получения прибыли.

В некоторых из них не соблюдают нормативы по количеству коек, параметры микроклимата, освещенности, качества воздуха в помещении, требования к дезинфекции и стерилизации.

Кроме того, в 2016 году планируется проинспектировать точки продаж детских игрушек, косметики, одежды и обуви, а также продуктовые супермаркеты и общепит среднеценового сегмента.

В течение года санитарные инспекции планируют проверить 30 спортивных школ и три училища олимпийского резерва. В план службы также попали продуктовые торговые сети "Алми" и "Монетка", сеть пиццерий "Папа Джонс" и кафе "Му-Му", организации сотовой связи и мусороперерабатывающие заводы.