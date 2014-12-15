Трансплантация органов в 81-й больнице проходила в рамках закона - депздрав

Фото: М24.ru/Александр Авилов

Врачи 81-й городской больницы, которые изъяли органы умершей женщины для пересадки, действовали в рамках законодательства, сообщил M24.ru представитель департамента здравоохранения Москвы.

По словам источника в депздраве, изъятие донорских органов после смерти пациента разрешено при соблюдении нескольких условий. Для такой операции необходимо, чтобы не возражали близкие родственники пациента, а также нужно разрешение главного врача и судебно-медицинского эксперта. "Все эти условия в ГКБ №81 в отношении пациентки, у которой 12 декабря консилиумом врачей была констатирована смерть мозга, были соблюдены", – пояснили в департаменте здравоохранения.

При этом в ведомстве отметили, что никаких заявлений от близких родственников о запрете трансплантации органов после смерти пациентки не поступало сотрудникам больницы.

По данным Московского координационного центра органного донорства (МКЦОД), 9 декабря в реанимационное отделение ГКБ №81 была доставлена женщина в состоянии комы. При диагностике у пациентки выявили массивное внутримозговое кровоизлияние, она была экстренно прооперирована нейрохирургами. После операции состояние женщины оставалось крайне тяжелым, она находилась в реанимации на искусственной вентиляции легких, сердечная деятельность поддерживалась введением специальных препаратов. Дежурная врачебная бригада МКЦОД приняла решение о дальнейшем наблюдении данной пациентки в качестве потенциального донора органов. В МКЦОД отметили, что при этом женщина продолжала находиться в реанимационном отделении и получать лечение в полном объеме. 12 декабря консилиумом врачей была констатировала смерть мозга женщины, сообщил ТАСС.

По данному факту московские следователи проводят проверку, направленную на установление всех обстоятельств случившегося, по итогом которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что в Уголовном кодексе есть статья "Сделки, совершенные в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей", максимальное наказание по которой 10 лет колонии.

Похожий случай произошел два месяца назад в подмосковных Люберцах. В одной из больниц скончался мужчина, у которого после смерти вырезали почки. В медучреждении тогда заявили, что действовали по закону - никаких бумаг, запрещающих изымать органы у погибших, им не предоставили.