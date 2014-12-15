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Общество

15 декабря 2014, 18:30

Трансплантация органов в 81-й больнице проходила в рамках закона - депздрав

здравоохранение следствие больница департамент здравоохранения Москвы трансплантация медицина

Фото: М24.ru/Александр Авилов

Врачи 81-й городской больницы, которые изъяли органы умершей женщины для пересадки, действовали в рамках законодательства, сообщил M24.ru представитель департамента здравоохранения Москвы.

По словам источника в депздраве, изъятие донорских органов после смерти пациента разрешено при соблюдении нескольких условий. Для такой операции необходимо, чтобы не возражали близкие родственники пациента, а также нужно разрешение главного врача и судебно-медицинского эксперта. "Все эти условия в ГКБ №81 в отношении пациентки, у которой 12 декабря консилиумом врачей была констатирована смерть мозга, были соблюдены", – пояснили в департаменте здравоохранения.

При этом в ведомстве отметили, что никаких заявлений от близких родственников о запрете трансплантации органов после смерти пациентки не поступало сотрудникам больницы.

По данным Московского координационного центра органного донорства (МКЦОД), 9 декабря в реанимационное отделение ГКБ №81 была доставлена женщина в состоянии комы. При диагностике у пациентки выявили массивное внутримозговое кровоизлияние, она была экстренно прооперирована нейрохирургами. После операции состояние женщины оставалось крайне тяжелым, она находилась в реанимации на искусственной вентиляции легких, сердечная деятельность поддерживалась введением специальных препаратов. Дежурная врачебная бригада МКЦОД приняла решение о дальнейшем наблюдении данной пациентки в качестве потенциального донора органов. В МКЦОД отметили, что при этом женщина продолжала находиться в реанимационном отделении и получать лечение в полном объеме. 12 декабря консилиумом врачей была констатировала смерть мозга женщины, сообщил ТАСС.

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По данному факту московские следователи проводят проверку, направленную на установление всех обстоятельств случившегося, по итогом которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что в Уголовном кодексе есть статья "Сделки, совершенные в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей", максимальное наказание по которой 10 лет колонии.

Похожий случай произошел два месяца назад в подмосковных Люберцах. В одной из больниц скончался мужчина, у которого после смерти вырезали почки. В медучреждении тогда заявили, что действовали по закону - никаких бумаг, запрещающих изымать органы у погибших, им не предоставили.

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