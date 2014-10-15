В Москве наблюдается снижение числа ВИЧ-инфицированных

В Москве снизилось число новых случаев инфицирования ВИЧ

В Москве наблюдается снижение числа новых случаев инфицирования ВИЧ. В столице сейчас насчитывается почти 82 тысячи носителей вируса, передает телеканал "Москва 24".

Такие данные были обнародованы 15 октября на общественных слушаниях, посвященных разработке отечественной вакцины против СПИДа.

Российские ученые выступили с докладами по проблемам диагностики и лечения заболевания в нашей стране.

"Безопасность вакцины была оценена, как хорошая. Побочные эффекты незначительны, и у всех участников выработался специфический иммунитет", - сообщил директор Биомедицинского центра Андрей Козлов.

Ранее M24.ru сообщало, что в Москве, по состоянию на 1 ноября 2013 года, насчитывалось 76,3 тысячи ВИЧ-инфицированных. Свыше половины из них - 58% - являются местными жителями, около трети - 29,5% - приезжими из других регионов России, 8% - иностранцы, а 4,5% - лица без определенного места жительства.

Основными путями передачи ВИЧ-инфекции в Москве являются гетеросексуальный половой контакт (до 50% от общего числа заражений), гомосексуальный половой контакт (23,2%) и использование нестерильных шприцев при инъекции наркотика (23%).

Расходы на профилактику, диагностику и лечение больных ВИЧ-инфекцией в 2013 году, с учетом средств из федерального бюджета, превысили 2,2 миллиарда рублей. В эту сумму входит не только лечение и бесплатная возможность всех жителей Москвы сдать тест на ВИЧ, но и мероприятия, которые позволяют обеспечить безопасность донорской крови в Москве на уровне мировых стандартов.