Сотрудники центра им. Сербского окажут помощь пострадавшим от правонарушений

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского будут оказывать психологическую помощь потерпевшим от правонарушений и научатся определять для суда степень тяжести психологической травмы в каждом конкретном случае. Об этом Агентству "Москва" рассказал директор центра, главный специалист-психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе.

Он уточнил, что взаимодействие центра и силовых органов на постоянной основе начнется не позднее 2015 года.

"Мы сейчас сотрудничаем со Следственным комитетом и МВД в вопросах обязательного присутствия психологов на беседах с несовершеннолетними, не только с потерпевшими, но и свидетелями. Кроме того, начали сотрудничество в вопросах оказания необходимой психологической помощи потерпевшим: детям и взрослым", - рассказал Кекелидзе.

По его словам, следственные органы будут информировать людей, что при необходимости и по желанию им могут оказать психологическую, психотерапевтическую и психиатрическую помощь.

Кекелидзе добавил, что сотрудники центра будут работать и над определением тяжести психологической травмы для суда и следствия.

"В законе есть градация телесных повреждений - легкие, средней тяжести и тяжкие. Но даже при легких телесных повреждениях тяжесть психологической травмы может быть совершенно разной, например, если один мальчишка ударил другого или мужчина ударил женщину. Как может быть одинаковое наказание?", - отметил он.

По мнению главы центра, такое взаимодействие призвано улучшить работу судов и следствия, а также повысить степень доверия ко всей правоохранительной системы в целом.