Эпидемия гриппа и ОРВИ в Москве идет на спад – Роспотребнадзор

Фото: ТАСС/Сергей Епанчинцев

Эпидемия гриппа и ОРВИ в Москве идет на спад, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора. Число заболевших за последнюю неделю (7–13 марта) по сравнению с предыдущей снизилась на 2,3 процента.

По данным ведомства, за неделю зарегистрировано 14 случаев гриппа. Показатель заболеваемости во всех возрастных группах ниже эпидемического порога, в том числе по совокупному населению – на 53,1 процента. Процент детей среди заболевших – 69,2.

В текущем эпидсезоне, начавшемся 1 сентября прошлого года, в городе зарегистрировано больных ОРВИ и гриппом на 6,2 процента меньше, чем за аналогичный период предыдущего. При этом случаев заболевания гриппом зарегистрировано в 2,7 раза меньше.

Как уточняют в Роспотребнадзоре, среди зарегистрированных с 7 по 13 марта случаев вирусных заболеваний преобладали не гриппозные вирусы (75 процентов). Удельный вес "свиного" гриппа составил 12,5 процента (на предыдущей неделе – 17,6 процента).

Напомним, о завершении эпидемии гриппа и ОРВИ в РФ было объявлено 1 марта.

Согласно данным столичного департамента образования, на 14 марта карантин был введен в одной группе детского сада и одном школьном классе.