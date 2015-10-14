В Москве зафиксирован крайне низкий уровень смертности

Фото: m24.ru

В столице зафиксированы очень низкие показатели смертности. Причем они продолжают снижаться, заявила в ходе пресс-конференции главный специалист по профилактической медицине департамента здравоохранения Нана Погосова, сообщает корреспондент m24.ru.

В настоящее время показатель смертности составляет 529 человек на 100 тысяч населения – это один из самых низких уровней в стране. Почти 4 из 5 смертей в столице приходятся на сердечно-сосудистые заболевания, болезни легких, онкологию и сахарный диабет.

"Однако высокий уровень здравоохранения не может решить все вопросы. Вклад медицины в здоровье человека не превышает 20-30 процентов по самым оптимистичным оценкам. Здоровье населения определяется на 55 процентов образом жизни", – заявила Погосова.

Стоит отметить, что средняя продолжительность жизни в Москве вплотную приблизилась к 77 годам.

Что касается уровня смертности в Европе (на который ориентируются столичные власти), то он постепенно снижается, хотя европейцы слишком много курят, пьют и едят вредную пищу.

Средняя продолжительность жизни в России составила 71 год, как в Белоруссии и Молдавии. А вот во Франции, Италии и Испании средняя продолжительность жизни равняется 82 годам.