Минздрав: родственники имеют право посещать пациентов в реанимации

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Каждый пациент, в том числе и находящийся в реанимации, имеет право на посещение его родственниками, сообщил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Олег Салагай.

Ранее СМИ сообщили, что в Госдуме обсуждается вопрос о праве посещения пациентов, находящихся в реанимации. В настоящее время на портале change.org организован сбор подписей под обращением к Минздраву с просьбой разрешить посещать больных в реанимации. В понедельник к середине дня документ подписали почти 130 тысяч человек.

– Это право каждого пациента – быть посещенным родными и близкими, в том числе в реанимации. Соответствующее письмо Минздравом России с просьбой обеспечить реализацию данной нормы закона еще в прошлом году было направлено в регионы. Если есть нарушения, нужно обращаться в страховую компанию, которой вам выдан полис, органы управления здравоохранением региона, органы контроля, – написал Олег Салагай на своей странице в Facebook.