Число жертв аварии в метро возросло до 24

Число жертв аварии в московском метро увеличилось до 24 человек

Число жертв аварии в московском метро, которая произошла 15 июля, достигло 24 человек. В среду около 18.30 скончалась женщина, все это время находившаяся в критическом состоянии, сообщает телеканал "Москва 24".

Пострадавшая скончалась в городской клинической больнице №67. До последнего момента женщина была в крайне тяжелом состоянии и находилась на искусственной вентиляции легких.

В настоящее время в медучреждениях остаются 8 пострадавших при ЧП в метро. Пятеро из них находятся в состоянии средней степени тяжести, еще трое - в удовлетворительном.

Добавим, что в среду из больниц выписали еще двоих пострадавших. Таким образом, с момента аварии выписаны уже 128 человек.

Ранее M24.ru сообщало, что из московских больниц выписали 126 человек, пострадавших в ЧП на Арбатско-Покровской линии метро.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 пассажиров. В результате инцидента погибли 23 человека, более 400 пострадали.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, были задержаны четверо подозреваемых: мастер службы путей подземки Валерий Башкатов, его помощник Юрий Гордов, директор по производству субподрядной организации ООО "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов и замначальника дистанции капитального ремонта службы пути метрополитена Алексей Трофимов.

Авария на Арбатско-Покровской линии метро

По предварительной информации, причиной аварии стал некачественно установленный стрелочный перевод. Следственный комитет считает, что стрелку закрепили тонкой проволокой, которая порвалась, что и привело к крушению поезда.