Из столичных больниц выписаны 126 пострадавших в ЧП на "синей" ветке

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Из московских больниц выписали 126 человек, пострадавших в ЧП на Арбатско-Покровской линии метро, передает пресс-служба департамента здравоохранения.

В настоящее время в больницах остаются 11 пострадавших, из которых один человек находится на искусственной вентиляции легких, состояние пятерых оценивается как тяжелое и еще пятерых - как удовлетворительное.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 пассажиров. В результате инцидента погибли 23 человека, более 400 пострадали.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, были задержаны четверо подозреваемых: мастер службы путей подземки Валерий Башкатов, его помощник Юрий Гордов, директор по производству субподрядной организации ООО "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов и замначальника дистанции капитального ремонта службы пути метрополитена Алексей Трофимов.

Авария на Арбатско-Покровской линии метро

По предварительной информации, причиной аварии стал некачественно установленный стрелочный перевод. Следственный комитет считает, что стрелку закрепили тонкой проволокой, которая порвалась, что и привело к крушению поезда.