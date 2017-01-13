Камеры видеонаблюдения установят во всех московских поликлиниках

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Более четырех тысяч камер видеонаблюдения установят в городских поликлиниках и травмпунктах до конца этого года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Камеры нужны для того, чтобы проводить мониторинг очередей в холлах поликлиник, терапевтических и педиатрических отделениях, у кабинетов врачей. Видеоконтроль появится в 642 зданиях медучреждений, подчиненных Департаменту здравоохранения Москвы.

В обзор камер в каждой поликлинике попадет холл с инфоматами для записи к врачу, а также коридоры с кабинетами терапевтов, педиатров и дежурных врачей. Видеокамерами будут оборудованы и зоны ожидания приема врача в травмпунктах.

Камеры в поликлиниках станут частью городской системы видеонаблюдения. Изображение будет поступать в единый центр хранения и обработки и храниться там пять суток, а в случае инцидента – до 30 дней. Видео будет доступно управленцам комплекса здравоохранения непосредственно с их рабочих мест.

Если в поликлинике или травмпункте случится конфликтная ситуация, то видео позволит администрации с привлечением пациента объективно рассмотреть каждый прецедент и улучшить качество обслуживания.

.