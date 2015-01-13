На портале pgu.mos.ru запущен пилотный проект жалоб на некачественные госуслуги

На портале госуслуг запущен сервис для жалоб

На портале госуслуг Москвы запустили пилотный проект, в рамках которого можно пожаловаться на некачественные сервисы. Об этом M24.ru сообщила представитель департамента информационных технологий (ДИТ) Елена Новикова. В эксперименте участвуют Мосжилинспекция и департамент соцзащиты, со временем пожаловаться можно будет на любую некачественную услугу, полученную при помощи портала.

"Сейчас москвичи могут обратиться с жалобой по любой из услуг, которую предоставляют Мосжилинспекция и департамент соцзащиты, заявки на которые были поданы в электронном виде", - отметила Новикова. Жалобу могут направить только те, кто вначале через портал pgu.mos.ru заказал услугу, но либо не дождался ее исполнения, либо недоволен качеством.

Представитель IT-департамента добавила, что в течение 2015 года планируется ввести на сайте жалобы и на работу других московские ведомства. "Все жалобы рассматриваются московскими госструктурами в течение восьми дней со дня подачи", - добавила Новикова.

Пожаловаться на некачественную госуслугу в Москве можно, если чиновники:

отказали в приеме документов или предоставлении услуги

нарушили сроки предоставления услуг

потребовали дополнительные документы или оплату

Отметим, что с 1 января 2015 года Минкомсвязь запустила сайт для жалоб на федеральные госуслуги - do.gosuslugi.ru. На федеральном портале можно, к примеру, подать документы на загранпаспорт, записаться на регистрацию машины, получить извещение о пенсионном счете и так далее. На эти же услуги, оказанные некачественно, можно и пожаловаться.

Напомним, что в 2014 году посещаемость московского портала госуслуг в три раза превысила прошлогоднюю и составляет 3,2 миллиона человек в месяц. Всего на сайте зарегистрированы 3,7 миллиона человек, или каждый третий житель столицы. Самыми популярными сервисами считаются оплата штрафов ГИБДД, ведение электронного дневника школьника, а также прием показаний счетчиков на воду.

Анатолий Федотов