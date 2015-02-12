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Общество

12 февраля, 15:29

Камеры частных компаний войдут в городскую сеть видеонаблюдения

здравоохранение образование связь магазины частные компании наука и инновации камеры видеонаблюдения система городского видеонаблюдения Дмитрий Головин

Фото:ТАСС/Валерий Морев

Видеокамеры частных компаний планируют включить в городскую сеть видеонаблюдения. Взамен их владельцы получат доступ к городским камерам. В систему уже интегрированы 56 камер "Банка Москвы", "Сбербанка" и X5 Retail Group. Об этом в интервью M24.ru сообщил начальник отдела городского видеонаблюдения департамента информационных технологий Дмитрий Головин.

"Компании будут интегрировать камеры в нашу систему, а взамен владельцы компаний получат доступ ко всем камерам сети со своего компьютера, мобильного телефона или планшета", - добавил Головин.

По его словам, крупным сетевым компаниям это предложение интересно. "Им нужно будет оплатить оператору связи только канал, по которому изображение пойдет к нам", - отметил он.

Сейчас уже запущены пилотные проекты с "Банком Москвы", "Сбербанком" и X5 Retail Group. Всего на данный момент к городской системы подключено 56 камер коммерческих организаций.

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Головин также рассказал, что в департаменте решается вопрос о том, чтобы предоставить доступ к городским камерам страховым компаниям, если их клиенты оформляли ДТП по упрощенной схеме на месте аварии. "Мы сейчас технически и теоретически продумываем, как это можно сделать,- пояснил представитель ДИТ. - Может быть, им будет предоставлен доступ к архиву или к системе в режиме онлайн".

Кроме того, столичные власти планируют открыть доступ горожанам к 100 тысячам камер видеонаблюдения на специальном портале. Речь идет о камерах, которые установлены в местах массового скопления людей, во дворах, подъездах и по периметру школ.

Стоит отметить, что единая система городского видеонаблюдения начала создаваться в Москве в 2012 году в рамках пятилетней программы "Информационный город". Сейчас в Москве установлены более 140 тысяч видеокамер, которые контролируют практически все пространство столицы. Как сообщал глава столичной полиции Анатолий Якунин, благодаря камерам видеонаблюдения в Москве раскрыто более 2 тысяч преступлений.

До 1 декабря 2019 года в Москве планируют установить еще более 130 тысяч камер видеонаблюдения. Они появятся в местах массового скопления граждан, во дворах домов, на подъездах зданий и образовательных учреждениях.

Полный текст интервью с Дмитрием Головиным


Анастасия Мальцева, Анатолий Федотов

Сюжет: Видеокамеры в столичных дворах

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